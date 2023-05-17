دراسة: تناول العسل قد يكون الأفضل فى حالات نزلات البرد

كتبت رانيا عامر

كشف فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات الحديثة، أن استخدام العسل قد يكون أكثر فعالية من المضادات الحيوية في علاج السعال ونزلات البرد، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن البريطاني .

اكد الباحثون أن العلاج الطبيعي أكثر فعالية من المضادات الحيوية لتعزيز الشفاء من التهابات الصدر، كما أظهروا أن العسل أفضل للسعال ونزلات البرد من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.واوصى الأطباء بوصف العسل بدلا من الأدوية العادية، خاصة وأنه يخلو من أي آثار جانبيةة.

وفي ذات السياق قال الدكتورة هبة الله أبو القاسم من جامعة أوكسفورد ،عندما يشخص الأطباء التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية. إنه أكثر فعالية وأقل ضررا من عقاقير العناية المعتادة.

وأظهرت دراستان شملت أكثر من 1760 شخصا يعانون من التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.أن الأعراض استمرت لمدة يومين أقل بين أولئك الذين عولجوا بالعسل، ما قلل أيضا من وتيرة وشدة السعال.

كما قارن باحثون بجامعة أكسفورد العسل بمكونات في أدوية نزلات البرد. وكان أفضل في التجارب.