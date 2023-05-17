اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:59 ص
جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى اسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم توفير 200 عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهور ( حى الياسمين - حى القرنفل )، وجارٍ استكمال باقى الأحياء، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على  المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات.
 
ووجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، بنشر كشوف بأرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالباً مالكي الوحدات السكنية الوارد أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو 46 طريق السويس لاستلام العدادات حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه حدائق العاصمه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة