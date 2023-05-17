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جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالمنح الدولية المقدمة للجامعة

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:49 ص
جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالمنح الدولية المقدمة للجامعة جامعة حلوان تنظم ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بالمنح الدولية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن مكتب العلاقات الدولية بالجامعة يسهم فى تعزيز العلاقات بين الجامعةوالمؤسسات الدولية، وتنظيم برامج التبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة والباحثين، وكذلك توفير المنح الدراسية، فضلاعن المساهمة في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية والثقافية والعلمية على مستوى العالم، وتوفير فرص التعلم والتبادلالأكاديمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
 
وذكر بيان صادر اليوم، عن جامعة حلوان أن مكتب العلاقات الدولية يشارك في التعاون المثمر والدائم مع الكليات المختلفة بجامعة حلوان، حيث عقد مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين بعنوان "آليات المشاركة في المنح التنافسية والاتفاقيات الدولية بنجاح "، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورةمنى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة الدكتور عماد العزباوي عميد كليةالتربية الرياضية بنين.
 
أدار الندوة  الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب، والدكتورة فاطمة حسين، أحد مسؤولي المنح الدولية والحراك الاكاديمى بالمكتب. 
 
وافتتحت الندوة الدكتورة "ميادة بلال" بتوضيح أنواع المنح الدولية التى توفرها الجامعة بالتعاون مع الجامعاتوالهيئات المانحة الدولية، ودور المكتب فى تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة، مع إلقاء الضوء على الفوائد التى تعودعلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين فى فرص الحراك الاكاديمى، كما استعرضت دور عضو هيئة التدريس فىتعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية وما تتيحه الجامعة من قواعد بيانات تيسر على أعضاء المجتمع الجامعىالتواصل مع الشركاء فى شتى أنحاء العالم.
 
فيما تناولت الدكتورة لبنى شهاب كيفية التقدم للمنحة، وإلقاء الضوء على بعض الأسرار الذهبية الداعمة للفوز بالمنحالدولية، ودور المكتب فى توفير الدعم الفنى اللازم لتمكين أعضاء المجتمع الجامعى من الحصول على المنحة وذلكلإكساب أعضاء هيئة التدريس والطلاب خبرات ومهارات متعددة تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلىخبراتهم المختلفة. 
 
كذلك قامت الدكتورة فاطمة حسين بعرض كافة المنح وفرص السفر المتاحة لكلية التربية الرياضية الممولة بالكامل وكيفيةالتقدم والشروط المطلوبة لمختلف المنح بالجامعات لمختلف .
 
واختتم اللقاء بإتاحة الفرصة لتقديم المساعدة في الرد على استفسارات  الحضور، مع تقديم الدعم الفنى لمن يرغب فىالتقدم لتلك المنح، مما يتيح للمتقدمين حرية التركيز على تحقيق الأهداف الأكاديمية، بالإضافة إلي توجيه الشكر لإدارةالكلية والحضور، والدكتورة رانيا صبحى رئيس قسم التربية المعدلة لما بذلته من جهد فى للننسيق لعقد الندوة مع مكتبالعلاقات الدولية بالجامعة.
 
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