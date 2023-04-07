مركز فنون جامعة الوادى الجديد ينظم خيمة لإحياء ليالى رمضان

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظم مركز الفنون بجامعة الوادي الجديد، الخيمة الرمضانية لإحياء ليالى رمضان على مسرح كلية التربية، والتى تضمنت فقرات فنية لكورال الجامعة، بالإضافة إلى مدائح نبوية وأشعار وتواشيح للموهوبين من طلاب الجامعة، وقدم طلاب المركز نموذج مجسم لفانوس رمضان والهلال وأعمال فنية من إبداعات الطلاب أظهرت مواهبهم المتعددة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وقدم فريق الكورال بالجامعة بقيادة الدكتورة أسمهان فتحى مدربة فريق الموسيقى والكورال فقرات متنوعة وتوليفة مختارة من أعانى رمضان القديمة والحديثة تفاعل معها الطلاب و الحضور بشكل كبير ، وإختتمت الأمسية الرمضانية بعرض لفريق المسرح بمركز الفنون بعرض مسرحى كوميدي هادف من تاليف احد طلاب فريق المسرح بالجامعة بالاضافة الى فقرة المسحراتى.

وأشاد الحضور بفكرة الخيمة الرمضانية بالجامعة لاحياء التراث والعادات الرمضانية الواحاتية وتوثيقها والحافظ عليها مقدما الشكر لكل من شارك ى إعداد وتجهيز وإخراج الأعمال الفنية التى تناسب الشهر الكريم متمنين لهم مزيد من التوفيق والنجاح للارتقاء بالجامعة.