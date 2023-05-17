توريد 223 ألف طن قمح لـ39 شونة وصومعة فى الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية :محمد الحبشى

تستمر صوامع وشون مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، فى استقبال كميات القمح من المزارعين عبر منافذها المخصصة لاستقبال توريد القمح المتوقع توريدها خلال موسم 2023، حيث بدأت الصوامع والشون فتح باب التوريد فى 23 أبريل الماضى، ووصل كميات القمح الموردة حتى الآن إلى 223 ألف طن، وذلك بعد مرور 3 أسابيع من بدء استقبال المحصول الاستراتيجى، مما يؤكد أن موسم حصاد القمح هذا العام مبشر بالخير، وسط إقبال المزارعين والتجار بتوريد الكميات إلى الجهات المسوقة بعد رفع سعر أردب القمح إلى مبلغ 1500 جنيه.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إنه خلال هذه المدة ومنذ بداية فتح باب توريد القمح فى الدقهلية، استقبلت شون وصوامع المحافظة، كميات كبيرة، مما يؤكد أنه موسم مبشر بالخير كما توقعنا منذ بدايته مشيرا إلى أن كميات هذا العام بلغت إلى الآن 223 ألفا و19 طنا، إضافة إلى نحو 13 ألفا و738 طنا تم توريدهم خارج المحافظة.

وأضاف "صليب"، أن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلى موسم 2023 حتى الآن إلى الجهات المسوقة كما يلي:

- 83 ألفا و259 طن قمح إلى مواقع تخزين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

- 89 ألفا و34 طنا إلى مواقع تخزين شركة مطاحن شرق الدلتا.

- 50 ألفا و726 طنا إلى مواقع تخزين البنك الزراعى المصرى.

وأوضح أن توريد القمح يتم حسب المواصفات التى حددتها وزاتا ‏التموين ‏والزراعة، والجميع فى مواقع التخزين يطبقها

وأعلنت محافظة الدقهلية، فى بيان صحفى، أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى إنتاج القمح المحلى وهى سلة مصر فى إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث بلغ إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح بالدقهلية 272 ألف فدان ومن المتوقع توريد 450 ألف طن، وتم فتح 39 موقعا لتوريد القمح بنطاق المحافظة وإجمالى ما تم توريده حتى الآن 223 ألف طن إضافة إلى نحو 13 آلاف و738 طن تم توريدها خارج المحافظة.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقلهية أن بكل موقع توريد القمح، لجنة للاستلام مكونة من 6 جهات هى ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثلا عن مديرية الزراعة مسؤولا عن تحديد نوعية القمح مصرى أم أجنبى، وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء مسئول عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثلا عن الجهة المسوقة، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح.

ويعد موسم توريد القمح فى محافظة الدقهلية من أهم فترات العمل على مدار العام، سواء للعاملين فى مديرية التموين، أو مديرية الزراعة، بالتعاون مع الجهات المسوقة، باعتبار أن المحافظة من أكبر محافظات مصر فى زراعة هذا المحصول بنحو 272 ألف فدان هذا العام.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، أن 39 موقعا تخزينيا جاهزة لاستقبال موسم توريد القمح فى محافظة الدقهلية، وسيتم فتحها على مدار الموسم وحسب حصاد المزارعين للمحصول، لافتا إلى أن المواقع التخزيينة تابعة لـ3 جهات تسويقية، هى البنك الزراعى المصرى، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

وأضاف "صليب"، أن البنك الزراعى المصرى لديه 23 موقعا تخزينيا استدعت لموسم توريد القمح من الشون والهناجر، وهى النسيمية، وميت على، وكفر طنبول، وكفر سنجاب، ودكرنس، وحمادة، والمهدين ميت الخولى، وكفر علام، والمنزلة، ونبروه، وبطرة، ودميرة، والصبرية، ورأس الخليج، وبلقاس، والستامونى، وبرج النور، ودميرة، ورأس الخليج، وبلقاس، وبرج النور، وكفر التبن.

وتضم مواقع التخزين فى السنبلاوين مطحن ميت غمر، ودكرنس مطحن أبو الحسن، ومصنع مكرونة صدقا، ومضرب أبو الفتوح، ومضرب شلباية، وسندوب، وبهرند، وتوجد مواقع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين فى كل من بنى عبيد، وشربين، وميت غمر.