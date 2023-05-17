تموين بورسعيد تضبط 3 بدالين استولوا على سلع تموينية مدعمة بدون وجه حق

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة محمد عوض وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية حملة تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة المخابز والبدالين التمونيين للتأكد من وصول الدعم للمواطنين.

ومن جانبها تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى من كبار مفتشى الرقابة من تحرير 3 محاضر لثلاث بدالين تموينين بدال تموينى بأنحاء متفرقة بالمحافظة قاما بالتصرف فى حصة من الزيت والسكر والارز والمكرونه والتى تصرف لأصحاب البطاقات الذكية كمقررات تموينية بغرض التربح بدون وجه حق وذلك نظراً للفجوة فى السعر بين السلع التموينية داخل البطاقات وخارجها، وهو مايعد مخالفاً للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2017 و 183 لسنة 2017 الخاص بالبدالين التموينين.

وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.