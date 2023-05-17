تموين الأقصر تحرر مخالفات للمخابز وتضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

الأقصر – أحمد مرعى

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى تحرير محاضر مخالفات للمخابز وضبط 100 كيلو أرز مجهول المصدر وبدون فواتير، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار الحملات على المخابز والأسواق يومياً لخدمة المواطنين.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وعليه قامت إدارة تموين أرمنت بحملة مكثفة، أسفرت فى متابعة عمل المخابز عن ضبط عدد 3 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط عدد 2 خبز ناقص الوزن، أما فى عمل الأسواق فقد تم ضبط 100 كيلو أرز مجهول المصدر وبدون فواتير، وضبط سجاير بيع أزيد من السعر، وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

أما فى إدارة تموين إسنا فقد تم المرور على المخابز البلدية والأسواق بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 11 مخالفة تموينية، شملت ضبط صاحب مخبز بلدى قام بتجميع عدد 5 أجولة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء، وعدد 5 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 2 مخبز ـــ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز ـــ تصرف فى عدد 6 شيكارة، أما فى إدارة تموين الزينية فقد تشكلت حملات نجحت فى تحرير 2 محضر خبز ناقص الوزن، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تصرف فى 3 شيكارة دقيق.