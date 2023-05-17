تكثيف حملات النظافة وصيانة الإنارة وإزالة الإشغالات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

واصلت المراكز والمدن والأحياء تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال الوحدات المحلية.

وفى إطار النشاط اليومي لحي أول مدينة الإسماعيلية، تم رفع 108 أطنان من المخلفات والأتربة وناتج قص الأشجار بمناطق الممر القديم، نفق جمال عبدالناصر، كبارى تحيا مصر، السبع بنات من الاتجاهين، الجامعة القديمة، كورنيش محمد علي، الثلاثيني، المحطة الجديدة، شارع سوريا وحي الأسرة وحي الإسراء.

وقامت الوحدة المحلية لحي ثان برفع القمامة والأتربة بميدان السلام منطقة حي السلام، كما قام قسم الكهرباء بالحي بصيانة كشافات الإنارة العامة بشارع دمشق بمنطقة الشهداء وشارع الأقصر بمنطقة عرايشية مصر، بالإضافة إلى صيانة البلدورات المتهالكة بشارع الثلاثيني والبحري، وأيضًا تم زراعة النباتات بالطريق الدائري.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع 98 طن قمامة ومخلفات المدينة وقرى (السبع آبار الشرقية، المحسمة الجديدة، أبوصوير البلد، والمنايف).

وفيما يخص الإنارة العامة، تم تركيب 8 لمبات و8 حامل عامود بقرية المحسمة الجديدة، كما تم صيانة 19 كشاف بقرية السبع آبار الغربية وأبوصوير البلد، وتم زراعة الأعمدة بطريق أبوصوير الزقازيق الزراعي بطول 3 كيلو.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في نشاطها اليومي في قطاعي النظافة والإنارة العامة، حيث تم جمع ورفع مايقرب من 51 طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق قرى النصر، الروضة، أبوخليفة والبياضية، كما تم رفع 20 طن من القمامة والمخلفات بناطق مدينة القنطرة غرب، بالإضافة لرفع 15 طن قمامة من قرية النصر من مناطق (طريق أبوجلبانة، طريق أبوعمود).

وفي قرية أبوخليفة، تم رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات و5 أطنان من القمامة والمخلفات من قرية البياضية، بجانب رفع 3 أطنان من القمامة والمخلفات من مناطق (طريق المنشية، قرية السلام).

‏كما قام قسم الكهرباء بشد أسلاك على أعمدة الإنارة خلف مبنى الجراج، بالإضافة إلى تركيب كشاف ليد ولمبة موفرة.

وتابع مركز ومدينة فايد أعماله الدورية، حيث تم جمع ورفع ما يقرب من 135 طنا من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق قرى أبوسلطان، سرابيوم، فنارة والهويس، وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات من قرية أبوسلطان و40 طن من قرية سرابيوم، بجانب رفع 30 طن قمامة ومخلفات من قرية الهويس و25 طنا من قرية فنارة، كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بنطاق قرية فنارة.

وواصل عمال تحسين البيئة بمركز ومدينة القنطرة الشرق الخطة اليومية، حيث تم جمع ورفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية، وذلك بنطاق شوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، سوق الأربعاء التابعة للمدينة القديمة.

أيضًا قام قسم التشجير والمنتزهات بالوحدة بأعمال النظافة العامة بالمسطحات الخضراء وقص النجيلة بماكينة القص، ري المسطحات والأشجار ونظافة الجور.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم رفع 85 طن قمامة ومخلفات من المدينة والقرى التابعة للمركز (الظاهرية، أبوعاشور، الجزيرة، والبعالوو).

وفيما يخص الإنارة العامة تم صيانة 31 كشاف بالمدينة وقريتي الظاهرية والقصاصين القديمة، كما تم التصدي للإشغالات بإزالة تاندة لوكالة الخضروات بالحمادة بدون ترخيص.

وفي نفس السياق، وضمن النشاط اليومي لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، تم رفع 50 طن قمامة كما تم رفع 40 طن مواد صلبة ومخلفات من المدينة والقرى التابعة للمركز، بالإضافة إلى صيانة 56 كشاف وتركيب 4 كشافات جديدة بقرى أم عزام، السلام، والشروق.

كما تم ردم وتسوية وتمهيد طريق مركز شباب الدواريس بطول 90 مترا، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات استعدادًا لموسم الصيف والإجازات، موجهًا بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين التى ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعى حرصًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المحافظة.