شحن 8 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 3540 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة.
واستقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة LIA IEVOLI القادمة من تركيا وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى ايطاليا.
كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM I القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3540 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط .
وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
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