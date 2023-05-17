"تعليم الدقهلية": ضبط طالبة بالسنبلاوين صورت ورقة الأسئلة بامتحان الإعدادية

الدقهليه شريف الديب

أكد هانى عنتر وكيل مديرية التربية و التعليم بالدقهلية ، ورئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، أن غرفة العمليات رصدت اليوم الأربعاء، حالة غش وتصوير ورقه الأسئلة، من الطالبة "ح س" بلجنة حسام أحمد حسن بطهواى التابعة لإدارة السنبلاوين، وتم تحويل المخالفة للشئون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وأشار عنتر إلى أن غرفة العمليات لم يرد إليها أى شكاوى بشأن الامتحان، وتم مراجعته فنيا من قبل لجنة محايدة من المعلمين، وأثبتت عدم وجود أخطاء لغوية أو فنية والورقة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

ومن جانبه، أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لجان امتحان الشهادة الإعدادية على انتظام 125 ألفا و388 من طلاب الشهادة الإعدادية عام ومهنى باللجان ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فجر اليوم.

وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم، واطمأن وكيل الوزارة على انتظام دخول الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الموعد المحدد له ولم ترد شكاوى من الامتحان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة سير اللجان الامتحانية ومحاسبة المقصرين والتصدى للغش بكافة سبله.