تعليم الجيزة: 98.7% نسبة حضور طلاب أولى ثانوى بامتحان الرياضيات

كتبت – مرام محمد

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، اليوم الأربعاء، انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال مدير المديرية، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها وكذلك متابعة المنصة، مؤكدا أن الغرفة لم تتلقى أية مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية اليوم.

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الإعدادى اختتموا امتحاناتهم اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك بإجمالي 191296 طالبا مقيدا، بنسبة حضور 96%، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم اليوم في مادة الرياضيات وذلك بإجمالي 74570 طالبا مقيدا بنسبة حضور 98.7%.

وأشاد مدير المديرية بحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم، منبها على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الخروج خاصة فى اليوم الأخير بالنسبة للصف الأول الإعدادى حفاظا على سلامتهم.