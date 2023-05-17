تعليم الإسماعيلية تنتهى من الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ختام الاختبارات الالكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى محافظة الإسماعيلية، والتى تم تنفيذها كاملة بطريقة لامركزية، حيث تولت الإدارات التعليمية إعداد الاختبارات على منصة الاختبارات، وتنفيذها بكل دقة تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وقالت إنه فور وصول الفاكس الخاص بالاختبارات الإلكترونية من الوزارة ، شكلت المديرية اللجان الخاصة بإنشاء الاختبارات الإلكترونية من العاملين بالتطوير التكنولوجى على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، وبدأت اللجان في عملها في الخامس من أبريل 2023 بمقار وضع الأسئلة المجهزة لذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة بالآداء الإحترافى الراقى لمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وأقسام التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية والذى ظهر بوضوح خلال متابعة الاختبارات بالمدارس وتمكن جميع الطلاب المستهدفين لأداء الإختبارات الكترونيا سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر، والتغلب على أي مشكلة في وقتها بمعرفة أخصائى التطوير بكل مدرسة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الشكر لفريق العمل بالتطوير التكنولوجى ومنهم عاطف صميدة مدير المركز وأحمد محمد أحمد الداوى منسق الشبكات والإختبارات التى خلت من الأخطاء الفنية ومحمد السيد صالح منسق التابلت بالمحافظة والذى ساهم في تجهيز حميع أجهزة التابلت للصفين الأول والثانى، وعددها عشرون ألف جهاز تقريبا لتكون جاهزة لآداء الطلاب الاختبارات عليها بكل سهولة.