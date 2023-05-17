التعليم: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وضبط محاولات الغش

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية وضبط أى محاولات غش إلكترونى حيث من المقرر أن تبدأ غرفة العمليات عملها نهاية الأسبوع الجارى استعداداً لانطلاق الامتحانات السبت المقبل 20 مايو المقبل فى الجزء العملى لها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.