تعرف على حركة التغييرات والتنقلات لرؤساء وسكرتيرى القرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري القرى بنطاق المحافظة وتوابعها، بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

وقد تضمن القرار تعديل تكليف كلا من:

ضياء محمد السيد عبدالمعطي، للعمل رئيس قرية 30 يونيو، بدلًا من رئيس قرية الشروق ومحمد ضياء أحمد محمد، للعمل رئيس قرية الشروق، بدلًا من رئيس قرية 30 يونيو وأشرف إبراهيم أحمد، للعمل سكرتير قرية المحسمة القديمة، بدلًا من سكرتير قرية 30 يونيو وعادل سليمان محمد، للعمل سكرتير قرية 30 يونيو، بدلًا من سكرتير قرية المحسمة القديمة وهدى درويش حسين، للعمل سكرتير قرية الوادي الأخضر، بدلًا من سكرتير قرية الشروق السيد أحمد إسماعيل أبو زيد، للعمل سكرتير قرية الشروق، بدلًا من سكرتير قرية الوادي الأخضر ومها السيد محمد عبدالعال، للعمل رئيس قرية سرابيوم، بدلًا من رئيس قرية هويس سرابيوم وشافعي عبدالرازق محمد، للعمل رئيس قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية هويس سرابيوم ونسرين عبدالحمید أحمد، للعمل سكرتير قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية أبوسلطان ومحمد حمدي سلامة، للعمل رئيسا لقرية أبوسلطان، بدلًا من سكرتير قرية فنارة محمد سعيد حسين عرفة، للعمل رئيس قرية فنارة، بدلًا من رئيس قرية سرابيوم ونيفين جمال الدین محمد، للعمل سكرتير قرية الرياح، بدلًا من سكرتير قرية أبوطفيلة والسيد أحمد محمود محمد، للعمل رئيس قرية أبوخليفة، بدلًا من سكرتير قرية أبوخليفة وشادية إبراهيم إبراهيم علي، للعمل رئيس قرية الأبطال، بدلًا من سكرتير قرية الأبطال .

وكذلك تضمن القرار تكليف كلًا من:

علاء أحمد محمد حسانين، للعمل سكرتير قرية السلام وأحمد حسن عطية جاويش، للعمل رئيس قرية الملاك ووسيم محمد فتحي محمد، للعمل رئيس قرية الظاهرية وعماد الدين محمد إبراهيم محمد، للعمل رئيس قرية أبوعاشور وعبد الرحمن شاكر عبد المقصود، للعمل سكرتير قرية الظاهرية ومحمد حمدي محمود السيد، للعمل سكرتير قرية الجزيرة الخضراء وأحمد حسن أمال عبدالقادر، للعمل سكرتير قرية سرابيوم ومحمد إبراهيم اليمني السيد، للعمل سكرتير قرية أبوسلطان وأحمد محمد علي شحاته، للعمل سكرتير قرية فنارة ورضا محمد سويلم، للعمل سكرتير قرية كسفريت و حنان أحمد عبدالفتاح، للعمل سكرتير قرية البياضية.

وحنان أحمد محمود حمزة، للعمل سكرتير قرية أبوطفيلة وحسين السيد حسن حسین، للعمل سكرتير قرية أبوخليفة وخالد سمیر أحمد ناصر، للعمل سكرتير قرية الأبطال ورضا السيد حسين حسونة، للعمل رئيس قرية الفردان والسيد محمد عيد منصور ناصر، للعمل رئيس قرية الحجاز.

كما جاء بالقرار إنهاء تكليف الآتي أسمائهم، وعودتهم لجهات عملهم الأصلية وفقًا لما هو موضح قرين كلًا منهم:

عايد السيد عايد بداية، للعمل مركز ومدينة التل الكبير ومحمود محمد عبدالرازق محمد، للعمل مركز ومدينة التل الكبير وأحمد عبدالله أحمد السيد، للعمل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، وفارس عبدالمنعم عبد الدايم، للعمل بديوان عام المحافظة ومصطفي محمد أحمد السيد، للعمل بمركز ومدينة فايد وأسامة محمد أحمد مهدي، للعمل بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في السابع عشر من مايو 2024 ، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.