تعرف على أسعار الفواكه.. الكنتالوب من 5 لـ10 جنيهات والخوخ من 5 لـ15 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 17-5-2023 استقرارا ملحوظا، حيث تراوح سعر العنب الأصفر والأحمر من 25 جنيها إلى 35 جنيها، والتفاح من 5 إلى 25 جنيها والجوافة من 6 إلى 12 جنيها، الفراولة من 7 إلى 10 جنيهات والكنتالوب من 5 إلى 10 جنيهات والبطيخ 8 إلى 10 كيلو السعر 32 إلى 40 جنيها.

والخوخ من 5 إلى 15 جنيها والموز البلدى من 5 إلى 8 جنيهات فى الجملة، الأناناس يسجل 50 جنيها والكيوى 26 جنيها، الافوكادو من 50 إلى 80 جنيها والتفاح الأمريكى 18 إلى 30 جنيها والدوم من 20 إلى 40 جنيها والكمثرى المستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الشمام من 6 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، وبلغ سعر الكريز 50 جنيها والباباز من 5 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر البلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها والبلح التلاجة 4 إلى 10 جنيهات وبلغ سعر المانجو المستورد سودانى 40 إلى 70 جنيها.