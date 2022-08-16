أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. البلح البارحى يبدأ من 33 جنيها للكيلو

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 16-8-2022 استقرارا ملحوظا، حيث تراوح سعر العنب الأصفر من 4.5 إلى 7.5 جنيه فى سوق الجملة وعنب بناتى أحمر بنفس السعر أيضا والعنب الكرمسون من 12 إلى 18 جنيها والعنب الأحمر 4 إلى 7 جنيهات والتفاح المصرى 5 إلى 11 جنيها والتفاح الإيطالى 20 جنيها كما استقرت أسعار البرتقال الصيفى فى الأسواق ليسجل 3.5 جنيه للكيلو بالجملة، بحسب شعبة الخضروات فى الغرفة التجارية.

وسجل سعر البلح السيوى من 20 إلى 25 جنيها والبلح البارحى 33 جنيها والتين البرشومى 6 إلى 9 جنيهات والجوافة 5 إلى 10 جنيهات والرمان 8 إلى 12 جنيها والكانتلوب 4 إلى 7 جنيهات والشمام 3 جنيهات ومانجو 20 و40 جنيها.

وبلغ سعر المانجو العويسى من 20 إلى 40 جنيها والمانجو الهندى 15 إلى 18 جنيها والمانجو التيمور 18 إلى 20 جنيها والمانجو الزبدية 12 إلى 14 جنيها والمانجو البلدى 8 إلى 10 جنيهات.