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اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:30 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحانات - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنطلق اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، 2023، وحسب جدول الامتحانات ويبدأ الطلاب الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والإثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى أى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.


الامتحانات

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات النقل

القاهرة

تعليم القاهرة



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