تحرير 46 محضرا والتحفظ على لحوم فاسدة فى حملة بحى شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى شرق محافظة الإسكندرية ، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق وتشميع 2 منشأة ، وتحرير 46 محضرا متنوعا، والتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع خلال الحملة بنطاق الحى.

وكلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه تم غلق وتشميع وتحرير قضية لإحدى فروع سلسلة سوبر ماركت كبرى بمنطقة سموحة ، لبيعه لحوم ودواجن وأغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، موضحا أنه خلال تنفيذ حملة مكبرة مفاجئة تم ضبط ثلاجة مجمدات بداخلها مايزيد عن 110 كيلو أطعمة فاسدة ومتعفنة معدة للفرم وتغيير ملامحها وبيعها للجمهور.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها الحي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشملت مناطق سيدي جابر وسموحة وعزبة سعد ، استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحى.

وتوجهت الحملة إلى شارع المشير بمنطقة سيدي جابر، وأمام المستشفى الجامعي وشارع الطيار محمود شكري وشارع الفردوس وشارع فيكتور عمانويل ودوران عزبة سعد بمنطقة سموحة ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام الطب البيطرى بتشميع تلاجة مجمدات وتحرير محضر لسوبر ماركت ، وإعدام كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، وقيام تفتيش أغذية شرق بتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير 12 محضرا، وقيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع 2 منشأة، عبارة عن سوبر ماركت شهير بسموحة ، ومحل بيع مواد غذائية ومستلزمات مطاعم إدارة بدون ترخيص.

كما قامت إدارة تموين شرق بتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وقيام القوى العاملة بتحرير 7إنذارات ، وقيام الصرف الصحي بتحرير 3 إنذارات وتحصيل 1000جنيه متأخرات، وقيام صحة شرق بتحرير 12محضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية ونظافة عامة إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع وشيش، بالإضافة إلى قيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 120 حالة إشغال متنوع وشيش، جاءت الحملة بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي وأيمن عادل عضو المكتب الفني للمحافظ، ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر، والتدخل السريع محافظة، وإدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات، ووحدة الإزالة والتحفظ والتدخل السريع والإيرادات بالحى.