القوى العاملة تختتم برنامجا تدريبيا للسيدات المعيلات بالإسكندرية على سوق العمل

كتبت آية دعبس

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية فعاليات الدورة التدريبية على مهنة الأركت لعدد 17 متدرب بمركز تدريب مهني الحضرة، للسيدات المعيلات ممن لديهن أطفالا منخرطين في سوق العمل وأيضا من ذوى الهمم، وذلك تنسيقا بين إدارة شئون المرأة والطفل وإدارة التدريب المهني بالمديرية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الإهتمام بتقديم برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتجهيزهم لدخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص والاستثمارى أو بدء مشروعات خاصة بهم لتحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة داخل المجتمع.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن ذلك ياتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أنه تم التدريب لتمكينهن من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهن تفعيلا لمشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

واضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الإلتحاق ببرامج التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنلقة على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، من خلال التقديم بإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، أو بمقرات مراكز التدريب المهنى داخل المحافظة، لمن هم في سن 18 سنة إلى 45 سنة ، للحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة أو بدون مؤهل، والتى تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت المجتمع.

رافق وكيل المديرية خلال تفقد الدورة التدريبية وعرض المنتجات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني.