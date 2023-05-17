تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة مالكة الشقة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.