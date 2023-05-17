اليوم السابع
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تجديد حبس مطرب شهير 15 يوما على ذمة التحقيق معه بالاتجار فى العملة

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:58 م
تجديد حبس مطرب شهير 15 يوما على ذمة التحقيق معه بالاتجار فى العملة حبس-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت جهات التحقيق، تجديد حبس مطرب شهير لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب الشهير فى شهر ابريل الماضى عقب ضبطه وبحوزته عملات أجنبية.

 

وتبين أنه عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية بقيام المطرب و3 آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإعداد الأكمنة الأزمة تم القاء القبض عليه.

 

وأمام المباحث الجنائية ـنكر المطرب تهمة الاتجار بالنقط الأجنبى وقال إن عمه طلب منه استلام مبلغ مالى من احد الاشخاص وبالتوجه لمكان الاستلام تم القبض عليه.


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