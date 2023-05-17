بـ7 أرواح.. قطع التيار الكهربائى عن قضبان مترو محطة عبده باشا لإنقاذ قطة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة لـ الخط الثالث للمترو ، أنه تم إنقاذ قطة تواجدت على القضبان بمحطة عبده باشا، وذلك بعد قطع التيار الكهربائى بالكامل عن منطقة تواجد القطة بعد مواعيد العمل الرسمية، بالتنسيق مع الدفاع المدنى، وتم إيداع القطة بجمعية الرفق بالحيوان.

وقالت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها حريصة على المعاملة الإنسانية للحيوانات الأليفة في جميع منشآتها ومحطاتها، حيث تم رؤية القطة من قبل الركاب بالمترو وتلقت الشركة بلاغات منهم بمكان القطة وتم التنسيق مع الدفاع المدنى والهيئة القومية للأنفاق وتم فصل الكهرباء عن الخط لإنقاذها.



انقاذ قطة من الموت على قضبان المترو



انقاذ قطة من الموت على قضبان المترو

يعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.