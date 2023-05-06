وزارة النقل تنشر أحدث صور لمحطة التوفيقية بالخط الثالث للمترو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل أحدث صور لمحطة مترو التوفيقية، بالجزء الثالث للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والجارى تشطيبها بمنطقة العجوزة بالجيزة، والمقرر افتتاحها قريبا.

محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة

ويتم تنفيذ الجزء الثالث 3C، بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

كما تواصل وزارة النقل تنفيذا أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث ل مترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة روض الفرج بالقرب من محور روض الفرج، حيث يتم تنفيذ محطات السودان وامبابة والبوهى والقومية العربية والدائرى وروض الفرج، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم ، وفى النقاط التالية نوضح عدد واسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.

محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة

الجزء الثانى 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .