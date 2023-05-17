وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" أن البابا قال - خلال لقاء الأربعاء التقليدى - "إن أوكرانيا تعانى معاناة كبيرة. دعونا نصلي من أجل الجرحى والأطفال ومن أجل الذين قضوا ومن أجل عودة السلام".

وكان "الكرسي الرسولي" قد تحدث في أعقاب لقاء البابا السبت الماضي مع الرئيس الأوكراني، واجتماع الأخير مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات المطران بول ريتشارد جالاجر، عن "محادثات ودية" تم التطرق فيها في المقام الأول إلى "الحرب الدائرة في أوكرانيا وما يرتبط بها من احتياجات ضرورية وخاصة تلك الإنسانية"، إلى جانب "التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل بلوغ السلام".