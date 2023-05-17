اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 05:29 م
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اندلاع حريق داخل مصنع كتان فى قرية بنا أبو صير بالغربية.. صور

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:09 م
اندلاع حريق داخل مصنع كتان فى قرية بنا أبو صير بالغربية.. صور جانب من الحريق
الغربية عادل ضرة

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اندلع، منذ قليل، حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان بعزبة عداه التابعة لقرية بنا أبو صير مركز سمنود بمحافظة الغربية، وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع كتان بعزبة عداه التابعة لقرية بنا أبو صير مركز سمنود.
 
وانتقلت 4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان البلاغ ويتعامل رجال الإطفاء مع النيران للسيطرة عليها، فيما أصيب شخص باختناق بسبب تصاعد الدخان، وتم إسعافه فى مكان الحادث، وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران قبل امتدادها لمساحات أخرى من الكتان.
 
جانب من الحريق (3)
 

جانب من الحريق (4)
 

جانب من الحريق (2)
 

جانب من الحريق (1)
 
 
 

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