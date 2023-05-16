وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد يتفقد لجان الشهادة الإعدادية فى الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستى الشهداء وصلاح الدين بإدارة الخارجة التعليمية، وذلك لمتابعة منظومة العمل بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022_2023م حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة الجبر لمدة ساعتين، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على إنتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات وتواجد جميع المعنيين والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على وضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات فضلا عن توافر الأجواء المناسبة أمام الطلاب من الهدوء والتهوية الجيدة والنظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة.

ووجه الطلاب جزيل الشكر لوكيل التعليم بالمحافظة لتنظيم البرامج التدريبية والمراجعات النهائية عبر البث المباشر وإذاعة الوادى الجديد ومدى الاستفادة من البرنامج وخاصة بليلة الامتحان.

كما ترأس وكيل التعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2022_2023م، وتابع وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 119 لجنة على مستوى المحافظة فى الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية مشددة، موجها شكره وتقديره لقيادات أمن المحافظة للجهد المبذول فى تأمين أعمال الامتحانات.

وشدد مدير التعليم بالمحافظة على ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أى مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الامتحانات دون قلق أو توتر.