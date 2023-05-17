اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان: نشر 24 ألف ضابط لتأمين قمة السبع في هيروشيما

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:00 م
اليابان: نشر 24 ألف ضابط لتأمين قمة السبع في هيروشيما مجموعة السبع
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت السلطات اليابانية ، اليوم الأربعاء ، اعتزامها نشر أكثر من 24 ألف شرطي في إطار تشديد الإجراءات الأمنية في مدينة "هيروشيما" استعدادا لاستضافة أعمال قمة مجموعة السبع الجمعة المقبلة.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم إغلاق عدد من الطرق مؤقتا من غد الخميس وحتى يوم الاثنين استعدادا لسفر القادة، كما من المقرر تخفيف حركة خدمات الحافلات والترام من وإلى وسط المدينة.


ومن المقرر أن يسافر القادة لجزيرة "مياجيما" لزيارة ضريح "إيتسوكوشيما" وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وسيتم حينها إغلاق الجزيرة أمام عامة المواطنين.


اليابان

هيروشيما

الشرطة اليابانية

قمة مجموعة السبع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة