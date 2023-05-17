الكشف على 1356 حالة فى قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب الهوانية، والتى استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومين، حيث استقبلت القافلة 1356 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 612 مواطنا بعيادة الباطنة و92 مواطنا بالجراحة و105 سيدات بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة، استقبلت 58 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 393 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 59 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 36 حالة وحالة واحدة بوحدة الأشعة.