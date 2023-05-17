القومى للمرأة بالشرقية: 26 ألف سيدة ورجل بحملة "بلدى أمانة" بقرى حياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية ، اليوم، فعاليات المرحلة الأولى لحملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية بمركز الحسينة، وذلك فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع.

وأكدت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين منوهة أن إجمالى عدد الزيارات منذ انطلاق الحملة 49000 زيارة، بإجمال

بإجمالى عدد مستهدفين 26 ألف سيدات والرجال والأطفال، بقرى " الحجازية- المناصرة- منشأة بشارة الطحاوى- جزيرة سعود- الملكيين البحرية- قصاصين الشرق- الجمالية - منشأة ابو عامر "بمركز الحسينية، وكذلك قرى مباشر- الحلوات- كفر محسن" بمركز الإبراهيمية.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم فى أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين، ومن الجدير بالذكر أن الحملة تسبقها دورة تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين فى الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.