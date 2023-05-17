القبض على المتهمين بقتل شاب في دار السلام

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض على سيدة و4 أشخاص لقتلهم شابًا طعنًا بالسكين، أثناء مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال في منطقة دار السلام، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول شاب مصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب "محمود.ح"، يعمل في محل لبيع العطارة ملك والده، مصاب بـ 6 طعنات.

بإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين وسيدة، وأن خلاف وقع بين المتهمين والمجني عليه قبل عده أشهر بسبب لهو الأطفال، تجدد بينهم قاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء على أثره، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.