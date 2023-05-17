اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 08:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الفريق عبد الفتاح البرهان يتفقد قوات الجيش السودانى فى القيادة العامة.. صور

الأربعاء، 17 مايو 2023 07:39 م
الفريق عبد الفتاح البرهان يتفقد قوات الجيش السودانى فى القيادة العامة.. صور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الأربعاء، القوات التي تكافح وتحارب التمرد بالقيادة العامة وسط حماس كبير من قبل المقاتلين، بحسب ما نشرته وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا".

ونشرت القوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية "فيسبوك" اليوم صورا ومقاطع فيديو تظهر القائد العام للقوات المسلحة السودانية وسط جنوده في الميدان متفقدا صفوف المقاتلين.

ووجدت الخطوة ارتياح كبير وسط القوات السودانية التي تظهر عليها الروح المعنوية العالية، ووجدت المنشورات تفاعلا كبيرا من قبل متابعي صفحة الجيش على فيس بوك من المواطنين السودانيين.

 

الفريق البرهان في الخرطوم
الفريق البرهان في الخرطوم
 
الفريق البرهان وسط جنود الجيش السوداني
الفريق البرهان وسط جنود الجيش السوداني

 

 


اخبار السودان

الجيش السوداني

الفريق البرهان

قائد الجيش السوداني

اخبار السودان اليوم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة