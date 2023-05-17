اليوم السابع
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الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الإيطالى لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:09 م
الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الإيطالى لبحث التعاون المشترك الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الايطالي لبحث التعاون المشترك
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزير جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

 

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا فى مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية إيطاليا حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

 

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول بحرى جوسيبى كافو دراجوانة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والسفير الإيطالى بالقاهرة وعددا من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

 


وزير الدفاع

القوات المسلحه

الجيش المصرى

ايطاليا



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