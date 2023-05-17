الغرفة التجارية: قرارات الأعلى للاستثمار تعكس إرادة لحل عوائق الاستثمار

كتب إسلام سعيد

قال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه ترأس رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات المجلس الأستثماري و يصدر 22 قرار، فهذا يعنى أن هناك إرادة سياسية حقيقية ومتابعة لتنفيذ خطوات على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار مما سيكون له أكبر الأثر علي المناخ الاستثماري، و يجب أن نشييد بجميع القرارات و لكن سأتناول قرارين في منتهي الأهميه لقطاع الأعمال.

أولهما: الأولويه لتوفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلي فهذا يعني الأهتمام بزيادة الأنتاج وزيادة المعروض يعنى زيادة المنافسه وإنخفاض الأسعار يؤدى لهبوط التضخم وهذا مع الوقت يرفع قيمة الجنيه وزيادة القدرة الشرائية وانتعاش الأسواق ولا أبالغ إذا قلت أن هذا القرار عند تنفيذه على الفور هو حل لأغلبية المشاكل التى يعانى منها اقتصادنا.

وأضاف أنه بشأن المحاكم الأقتصادية و أفساح المجال لها فى معالجة المشاكل الاقتصاديه بعيداً عن المحاكم العادية ونطلب سرعة إنجاز القضايا الاقتصادية المتأخرة وانهاء المنازعات الإدارية بصورة سريعة لأن هذا الأمر يزيد من تنافسية وجودة مناخ الاستثمار.