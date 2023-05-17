السفارة الصينية فى لندن تحذر: زيارة ليز تراس لتايوان "حيلة سياسية خطيرة"

كتبت رباب فتحى

قالت السفارة الصينية في لندن إن رحلة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس إلى تايوان هذا الأسبوع هي "حيلة سياسية خطيرة"، بينما تستعد للضغط على رئيس الوزراء، ريشي سوناك لإعلان بكين "تهديدًا" لأمن المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستخدم خطابًا في مدينة تايبيه يوم الأربعاء لتحدي رئيس الوزراء للوفاء بتعهداته خلال مسابقة قيادة حزب المحافظين الصيف الماضي، عندما أعلن أن الصين "أكبر تهديد طويل المدى لبريطانيا". ووعد بإغلاق جميع معاهد كونفوشيوس الثلاثين في المملكة المتحدة ، والتي تروج للثقافة الصينية في الحرم الجامعي في التعليم العالي وفي بعض المدارس البريطانية.

في مقتطف مُلخص من خطابها أمام مؤسسة بروسبكت ، قالت تراس: "في الصيف الماضي ، وصف رئيس الوزراء البريطاني الصين بأنها" أكبر تهديد طويل الأمد لبريطانيا "، وقال إنه يجب إغلاق معاهد كونفوشيوس . لقد كان محقًا ونحتاج إلى أن نرى هذه السياسات تُنفذ بشكل عاجل.

وأضافت "المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة بحاجة إلى تعديل لتوضح أن الصين تشكل تهديدًا. يجب إغلاق معاهد كونفوشيوس على الفور. بدلاً من ذلك ، يمكن تقديم الخدمة من قبل المنظمات بدعم من مواطني هونج كونج والمواطنين التايوانيين الذين قدموا إلى المملكة المتحدة ، على أساس مجاني ".

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن إن زيارة تراس لتايوان كانت "عرضًا سياسيًا خطيرًا لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمملكة المتحدة". وأضاف البيان على موقع السفارة على الإنترنت: "نحث السياسية البريطانية ذات الصلة على تصحيح أخطائها ، والتوقف عن تقديم عروض سياسية مع قضية تايوان والتوقف عن التواطؤ مع قوى" استقلال تايوان "الانفصالية ودعمها".

وأوضحت الصحيفة أن ترأس أكبر سياسية بريطانية تزور البلاد منذ مارغريت تاتشر في التسعينيات، ويأتي في وقت كانت فيه العلاقات بين بريطانيا والصين في أسوأ حالاتها منذ عقود.