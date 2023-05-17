اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تتسلم رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية من الجزائر

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:14 م
السعودية تتسلم رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية من الجزائر وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان
(أ ش أ)

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تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، فى جدة، رئاسة اجتماع وزارء الخارجية التحضيرى للقمة العربية من الجزائر.

وعقب تسلم وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان رئاسة الاجتماع من نظيره الجزائري أحمد عطاف، ألقي كلمة خلال الاجتماع، تلاها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وانطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية الـ32،  اليوم الأربعاء، والتى تعقد غدا برئاسة المملكة العربية السعودية، ويترأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكرى.

وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف كلمة الجزائر، باعتبارها تمثل رئاسة القمة الـ31، وذلك قبيل تسليم رئاسة الاجتماع للسعودية.

ويناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية الـ32 مشروعات القرارات التي سترفع لها، والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية المهمة، وفي مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية، وكذلك هناك ملفين أحدهما اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية، وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 قد وصلوا في وقت سابق اليوم إلى جدة.

وعقد وزراء الخارجية العرب سلسلة من اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان وفلسطين وسوريا، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو 2023 بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.

 


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