الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، وزير دفاع إيطاليا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، لبحث علاقات التعاون المتميزة بين مصر وإيطاليا.
الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطاليةالأربعاء، 17 مايو 2023 01:29 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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