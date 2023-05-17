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الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:29 م
الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، وزير دفاع إيطاليا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، لبحث علاقات التعاون المتميزة بين مصر وإيطاليا.

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