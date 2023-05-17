الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، وزير دفاع إيطاليا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، لبحث علاقات التعاون المتميزة بين مصر وإيطاليا.