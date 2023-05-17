اليوم السابع
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الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك في الشرقية

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:50 ص
الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك في الشرقية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية.
 
 أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" عن ضبط "5 قضايا" عبارة عن ("4 مصانع عشوائية "لتدوير المخلفات البلاستيكية ، تداول منظفات ومطهرات" – مخزن "تداول خامات مستحضرات التجميل والمنظفات" جميعهم بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (67,9 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة – 3 طن مواد خام ومخلفات بلاستيكية "مجهولة المصدر" –3800 قطعة لمنتجات بلاستيكية – 50 لفة منتج نهائى "خراطيم كهرباء بلاستيكية "مصنعة من مواد مجهولة المصدر").

شرطة البيئة

مصانع

مخلفات

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