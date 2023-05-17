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الخارجية الروسية: نؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:00 م
الخارجية الروسية: نؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لافروف
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية الروسية تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم الأربعاء، إن روسيا جمدت الحسابات المصرفية للممثليات الدبلوماسية الفنلندية في موسكو وسان بطرسبرج، مما أدى إلى تعطيل تدفق الأموال وإجبار بعثات الدولة على اللجوء إلى المدفوعات النقدية.

وأكد هافيستو، في مؤتمر صحفي، أن الخطوة التي اتخذتها موسكو نهاية الشهر الماضي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقد سلمت فنلندا مذكرة دبلوماسية بشأن هذه المسألة إلى روسيا.

وأضاف الوزير الفنلندي: "إننا لسنا وحدنا مع مشكلة المعاملات المالية، فقد واجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مشكلات تتعلق بالمعاملات المالية في روسيا. لكن وفقا لمعلوماتنا، فإن القيود المفروضة على فنلندا هي من بين أشد القيود"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".


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