قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن وزارة الخارجية لن تستبعد تصنيف روسيا كدولة "راعية للإرهاب بسبب الفظائع التي ترتكبها في أوكرانيا".
وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذا التصريح جاء خلال استجواب في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الصين الثلاثاء، موضحة أن السناتور ليندسي جراهام سأل بلينكن قد بادر بالسؤال حول ذلك.
وأشارت القناة إلى أن بلينكن قد سلط في وقت لاحق في جلسة الاستماع الضوء على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.
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