الإفراط في تناول الملح يسبب 4 مشكلات صحية.. منها زيادة الوزن والانتفاخ

كتبت ميرفت رشاد

يساعد الملح على إبراز نكهة الطعام، كما أنه بمثابة مادة حافظة، يتكون ملح الطعام من 60٪ كلوريد و 40٪ صوديوم بالوزن، الصوديوم هو أحد الشوارد الأساسية االتي يحتاجها جسمك بكميات صغيرة للقيام بكل شيء من هضم الطعام إلى انقباض العضلات أو طرفة عينك، المشكلة هي أن تناول الصوديوم اليوم يتجاوز بكثير ما يحتاجه الجسم ليكون في أفضل حالاته، وإليك ما يحدث لجسمك إذا أكلت الكثير من الملح وفقا لما نشره موقع "eatthis".

إليك ما يحدث إذا تناولت الكثير من الملح



يضر الأوعية الدموية والقلب



أكثر المشاكل الصحية شيوعًا المرتبطة بتناول كميات كبيرة من الصوديوم المزمن هي ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، بمجرد تناوله ودخوله إلى مجرى الدم ، يكون الصوديوم إسفنجة للماء، عندما يتم سحب المزيد من الماء إلى الدم ، يزداد حجم السائل ويزداد الضغط على جدران الأوعية الدموية، يعتبر ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت ، لأنه يحتوي على عدد قليل جدًا من العلامات أو الأعراض التي يمكن للناس رؤيتها أو الشعور بها ، يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الأول للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

قد تصابين بالانتفاخ



الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة المالحة المفضلة لديك غالبًا ما يجعلك تشعر بالانتفاخ في الساعات القليلة التالية بعد احتباس الماء، قد تشعر بامتداد معدتك ، ويعاني العديد من الأشخاص الحساسين للملح من الانتفاخ في الوجه واليدين والقدمين، هذه هي العلامة الكلاسيكية لتحولات السوائل التي تحدث من تناول الصوديوم الزائد الذي يحتاج الجسم إلى وقت لإفرازه .

زيادة الوزن أو زيادة الدهون في الجسم



كما أن الإفراط في تناول الملح يجعلك أثقل بشكل مؤقت على الميزان ، بسبب احتباس الماء ، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن تناول كميات كبيرة من الملح يرتبط بزيادة الوزن ودهون الجسم، كما وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Hypertension أن هناك صلة مباشرة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم وزيادة الوزن والسمنة ، بغض النظر عن السعرات الحرارية المستهلكة ونوعية تلك السعرات الحرارية.

يزيد من خطر الإصابة بالخرف



الخرف الوعائي هو ثاني أكثر أشكال الخرف شيوعًا بين كبار السن، أي عامل في نمط الحياة يؤثر سلبًا على وظيفة الأوعية الدموية ويرتبط بأمراض القلب بشكل عام يزيد من خطر فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي المرتبط بالخرف الوعائي، تظهر العديد من الدراسات المستندة إلى الحيوانات وجود صلة بين النظم الغذائية الغنية بالملح والخرف ، لكن الدراسات التي أجريت على البشر أقل وضوحًا.