الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

تسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة.

ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 ".

ـ فيش جنائي مميكن موجه للحج.

ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

ـ عدد 10 صور شخصية حديثة.

ـ صورة الرقم القومى.

ـ استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

ـ تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد .