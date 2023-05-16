التضامن: حصر المتضررين من حريق معرض بنى سويف للحصول على التعويضات

بنى سويف هانى فتحى

قالت امل ابو عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، أنه جار حصر كافة المتضررين من حريق معرض بنى سويف، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف.



وأضافت أمل أبو عزوز، أن لجنة من التضامن الاجتماعي توجهت إلى مقر المعرض وتم عقد معاينة أولية للموقع، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال المتضررين من الحريق لاستكمال اوراق الحصول على التعويض .



من جانبه أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أنه منذ اللحظات الأولى وأنه جار التنسيق مع وزارة التضامن في هذا الشأن ، حيث تقوم حاليا مديرية التضامن بحصر المتضررين ، واستيفاء المستندات المطلوبة ، مؤكدا على أنه سيبذل ما في وسعه مع وزارة التضامن لصرف الحد الأقصى المسموح به "حسب اللوائح القانونية " ومشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع المجتمع المدني ودراسة كافة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين.



وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استقبل "بمكتبه اليوم" عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية ، والذي قد تعرض لحريق " صباح الأحد " وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح ، وذلك لإطلاعهم بالإجراءات الجاري تنفيذها ، والاستماع لمطالبهم ، مؤكدا لهم أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لن تدخر جهدا وستبذل قصارى جهدها للتخفيف عنهم من أثر تداعيات الحريق عليهم

