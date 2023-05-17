غرفة عمليات امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ: لم نتلق شكاوى.. والطلاب: الامتحان سهل

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، عن سهولة امتحان مادة «اللغة العربية والخط والإملاء»، والتربية الدينية، في اليوم الأول من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، والتي انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجان، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد محمد محسن محمد، أن امتحان اللغة العربية سهل، والوقت كان كافيا للإجابة علي جميع الأسئلة، وأن الامتحانات من المنهج، وكان متوقعا، وأسئلة النحو كانت سهلة وبسيطة وغير معقدة، واللجان كانت منضبطة والمراقبين وفروا جوا من الهدوء للطلاب.

وأضافت مريم محمد عثمان، الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وجاءت أسئلة النصوص سهلة ومباشرة، ومستوى أسئلة النحو جاءت فوق المتوسط، وبقية أسئلة فروع اللغة العربية من الكتاب المدرسى.

وقالت سعاد سلامة عبدالله، الحمد لله امتحان اللغة العربية سهل وفي متناول الطالب المتوسط، موضحة أنها أجابت على كل الأسئلة، التي جاءت من الكتاب المدرسي، وتتمنى أن تكون بقية الامتحانات سهلة.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف الشهادة الإعدادية والأول الثانوي والأول الثانوي تعليم فنى من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 23255 طالبا وطالبة امتحان إتمام التعليم الأساسي لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأدى 27297 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، وأدي 17242 طالب وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتي مبادئ الاقتصاد ومبادئ إدارة الأعمال للتعليم التجاري.

وتابع محمد عبدالله أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والصف الأول الثانوى تعليم فنى من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنه تم توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.