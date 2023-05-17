إيه الحبل السري عند حديثى الولادة وازاى تتعاملى معاه؟

كتبت نهير عبد النبى

الحبل السري هو هيكل يشبه الأنبوب يحمل الطعام والأكسجين من الأم إلى طفلها أثناء الحمل، كما أنه يحمل الفضلات بعيدًا عن الطفل حتى يتمكن جسم الأم من التخلص منها.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن بعد الولادة ، يقوم الأطباء بربط الحبل وقطعه الحبل بلا أعصاب ، لذلك لن تشعرى أنت أو طفلك بأي شيء سوف يترك جذعا صغيرا على بطن طفلك .

في البداية ، قد يبدو الجذع لامعًا وأصفر ولكن عندما يجف، قد يتحول إلى اللون البني أو الرمادي أو حتى الأرجواني أو الأزرق، و سوف تذبل وتتحول إلى اللون الأسود قبل أن تسقط من تلقاء نفسها.

عادة ، ما بين 10 و 14 يومًا بعد ولادة طفلك ، ولكن يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 21 يومًا

إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار حتى ينفصل الحبل:



-كونى لطيفة ابعدى يديك عنها ، ولا تسحبيها أبدًا.

-حافظى على الحبل نظيفًا وجافًا في جميع الأوقات تخطي حوض الاستحمام واستخدمى اسفنجة للاستحمام بدلاً من ذلك.

-اتركى الحبل وشأنه حتى يسقط من تلقاء نفسه (في الماضي ، اقترح الأطباء تنظيف قاعدة الحبل السري بالكحول المحمر لمساعدته على الجفاف ، لكن هذا التوجيه تغير).

-اطوي الحفاضات بحيث تستقر أسفل الحبل لحمايتها من بول طفلك، يمكنك البحث عن حفاضات بها منطقة مقطوعة للحبل أو قص بقعة من حفاض عادي فقط ضع قطعة من الشريط اللاصق حولها لإغلاق الحواف.

-إذا كان طفلك يعاني من حركة أمعاء فوضوية وامتد بعض الفضلات إلى الحبل السري ، فقومى بتنظيفه برفق بالماء والصابون .

افحصى الحبل السري كثيرًا بحثًا عن أي عدوى:

-دم على نهاية الحبل

-إفرازات بيضاء أو صفراء

-تورم أو احمرار حول الحبل السري

-علامات تدل على أن المنطقة المحيطة بالحبل تسبب ألم طفلك (على سبيل المثال ، يبكي عند لمسه)

-إذا كان وزن طفلك منخفضًا عند الولادة بسبب ولادته قبل الأوان أو كان لديه مشكلة صحية أخرى ، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى، لذلك من الجيد أن تراقبى عن كثب أيًا من هذه العلامات.