إنجاز 868 مشروعا.. كل ما تريد معرفته عن إنجازات حياة كريمة بأسوان.. صور

تشهد محافظة أسوان، تواصل لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات "بالأرقام" عن مشروعات المبادرة الرئاسية بأسوان:

- المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

- بلغ إجمالى المشروعات 1994 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بعدد 1126 مشروعا أخر.

- يتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة.

- توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمت جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

- ويتوازى مع ذلك 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.