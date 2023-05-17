اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى بمدارس القليوبية وعدم ربطها بالمصروفات

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:22 م
إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى بمدارس القليوبية وعدم ربطها بالمصروفات الصف الرابع الإبتدائي -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على مديرى المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة نشر نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالمدارس لعام 2023، وإتاحتها لجميع الطلاب دون ربطها بعدم دفع المصروفات الدراسية.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية سماح إبراهيم، أنه على كل طالب وولى أمر يريد الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023، التوجه للمدرسة المقيد بها نجله، والحصول عليها معتمدة بخاتم إدارة المدرسة، مشيرة إلى أنه تم التشديد على توزيع النتيجة فور اعتمادها وعدم حجبها وربطها بدفع المصروفات الدراسية.

وكان أدى 148723 طالب وطالبة مقيدون بالصف الرابع الابتدائى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، داخل 1135 مدرسة موزعة على 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد وتجميع الدرجات وإتاحتها للطلاب بمدارسهم.


نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى

نتيجة رابعه ابتدائى

رابط نتيجة رابعة ابتدائي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة رابعه ابتدائى

موعد ظهور نتيجة رابعة ابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة