إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى بمدارس القليوبية وعدم ربطها بالمصروفات

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على مديرى المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة نشر نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالمدارس لعام 2023، وإتاحتها لجميع الطلاب دون ربطها بعدم دفع المصروفات الدراسية.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية سماح إبراهيم، أنه على كل طالب وولى أمر يريد الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2023، التوجه للمدرسة المقيد بها نجله، والحصول عليها معتمدة بخاتم إدارة المدرسة، مشيرة إلى أنه تم التشديد على توزيع النتيجة فور اعتمادها وعدم حجبها وربطها بدفع المصروفات الدراسية.

وكان أدى 148723 طالب وطالبة مقيدون بالصف الرابع الابتدائى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، داخل 1135 مدرسة موزعة على 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد وتجميع الدرجات وإتاحتها للطلاب بمدارسهم.