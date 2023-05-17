إعلان نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائى بالمنيا غدا.. اعرف تفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية تختتم امتحاناتها اليوم، ومن المتوقع ظهور نتيجة الفصول من الرابع للسادس غدا بعد الانتهاء من رصد الدرجات وأعمال التصحيح التى تتم بشكل يومى عقب انتهاء الامتحان.

وقال حمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة، أنه كانت هناك متابعة مستمرة على سير الامتحانات لجميع فصول النقل والتأكيد على مستوى الامتحانات ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الإمتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على متابعة أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أى معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها وضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحانات حفاظا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان إلى جانب المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفورى مع أية مستجدات.

وأشار إلى ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الإمتحانية وكذلك حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة والتشديد على عدم التهاون فى تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.