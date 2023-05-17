إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور والنوبارية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور والنوبارية.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى دمنهور بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.