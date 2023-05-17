اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور والنوبارية بالبحيرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:38 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور والنوبارية بالبحيرة اسعاف
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور والنوبارية. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى دمنهور بالبحيرة. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل بدائرة مركز النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بغرب النوبارية لتقديم الرعاية الطبية. 
 
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت اليوم وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج. 

 


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