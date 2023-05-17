إصابة 5 أشخاص فى حادثى سير بدمنهور والنوبارية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور والنوبارية.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى دمنهور بالبحيرة.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل بدائرة مركز النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بغرب النوبارية لتقديم الرعاية الطبية.
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