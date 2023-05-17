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إصابة مزارع سقط في بئر مياه أثناء ري أرضه بقنا

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:13 ص
إصابة مزارع سقط في بئر مياه أثناء ري أرضه بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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أصيب مزارع، اليوم الأربعاء، بعد سقوطه داخل بئر زراعة في قرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتمكن الأهالي من إنقاذه بعد السقوط.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة مزارع سقط في بئر مياه أثناء ري أرضه، بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتمكن الأهالي من إنقاذه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، وتبين إصابة قدري محمد، من القرية.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واطئمن حمادة الجيلاني، رئيس الوحدة المحلية للقرية، مؤكدًا أن حالة المصاب مستقرة وجيدة.


 

 


 

 


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