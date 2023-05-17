إصابة طفل سقط أثناء لهوه من عقار فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة بشتيل في الوراق، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط طفل من علو، في منطقة بشتيل بالوراق، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، سقط أثناء لهوه من عقار يقيم به، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.